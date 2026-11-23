En el barrio de Plaza Matheu de La Plata los vecinos denunciaron que desde el fin de semana el agua sale con turbiedad de las canillas y que es imposible su uso para consumo y para limpieza.

"No es la primera vez que sucede. Si no son cortes o baja presión tenemos que lidiar con el agua sucia. Parece agua chocolatada", sostuvieron.

"Esperemos que ABSA se haga eco y nos brinden un servicio. La factura del servicio está por las nubes", expresaron los usuarios de la zona de 65 entre 1 y 2.