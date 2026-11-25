Un grupo de vecinos y la administración de un consorcio ubicado en Barrio Norte de La Plata expresaron su malestar contra Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a raíz de una obra mal ejecutada que -denuncian- no solo provoca un derroche permanente de agua potable en la vía pública, sino que además dejó prácticamente sin suministro a decenas de familias.

El conflicto tiene lugar en el edificio situado en calle 32 N.º 730. Según detallaron desde la administración del consorcio, el pasado viernes 13 personal de la prestataria realizó tareas en el frente del inmueble para reubicar la boca de suministro que abastece a la propiedad.

Sin embargo, lo que debía significar una mejora en la red terminó derivando en un grave perjuicio. "Apenas 24 horas después de finalizados los trabajos, comenzaron las pérdidas de agua. El caño que abastece al consorcio habría quedado desplazado y desde entonces se registra una importante filtración que corre sobre toda la vereda, desperdiciando agua de manera constante y generando dificultades para los peatones que transitan por la zona", señalaron.

Sin presión en las canillas y derroche en la calle

La consecuencia de la rotura es la drástica caída de la presión dentro del edificio. Mientras el agua corre sin freno por la vereda y el cordón de calle 32, el inmueble recibe cada vez menos caudal, complicando las tareas cotidianas e higiénicas de quienes residen allí.

"Resulta especialmente indignante que, mientras en distintos sectores de la ciudad, e incluso dentro de nuestro propio consorcio, hay vecinos que no cuentan con agua, se esté desperdiciando de manera constante una cantidad importante de este recurso por una pérdida que continúa sin solución", manifestaron con indignación.

A este cuadro se suma la incertidumbre por la llegada de las jornadas de altas temperaturas, un período crítico en el que la demanda del servicio aumenta y la falta de suministro se vuelve insostenible.

Reclamos sin respuesta tras una obra costosa

Otro de los puntos que mayor bronca genera entre los frentistas es el costo que demandó la intervención original. "Resulta inadmisible que, después de una intervención facturada por una suma millonaria, los vecinos deban afrontar las consecuencias de una instalación que comenzó a fallar al día siguiente, sin que la empresa responsable brinde una respuesta", remarcaron.

Desde que se desató el inconveniente, la administración realizó reiterados llamados y reclamos formales ante ABSA, pero hasta el momento no obtuvieron soluciones ni una fecha cierta para el arribo de una cuadrilla.

"No estamos reclamando un beneficio extraordinario: estamos pidiendo que se repare una obra que presentó inconvenientes inmediatamente después de su ejecución y que se garantice el acceso al servicio esencial de agua potable", concluyeron los afectados, a la espera de una intervención urgente por parte de la empresa.