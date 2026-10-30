Trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires alzaron la voz para denunciar el alarmante estado edilicio en el que deben desempeñar sus tareas diarias. El foco del conflicto se centra en el edificio histórico ubicado en la avenida 13 entre 56 y 57, donde los problemas de infraestructura alcanzaron un límite insostenible para el personal.

La situación más crítica se vive en los sanitarios del nivel principal, según relataron las propias damnificadas. "Ese es el baño de mujeres de planta baja", señaló una de las trabajadoras al visibilizar el colapso de los techos y las incesantes filtraciones de agua. La gravedad del deterioro llevó a que los agentes estatales expresaran su indignación con una frase lapidaria que resume la jornada laboral: "Llueve más en el baño que afuera" y " La mayoría están así", además de aclarar que: "Es planta baja, o sea que arriba hay un piso y esa agua viene chorreando quien sabe de donde".

Ante este panorama, los empleados exigen una respuesta urgente de las autoridades provinciales para reacondicionar las instalaciones sanitarias y garantizar condiciones dignas de trabajo. Hasta el momento, el reclamo continúa sumando adhesiones mientras el personal aguarda un plan de obras que solucione de manera definitiva las fallas estructurales del histórico inmueble bonaerense.