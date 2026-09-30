En Vieytes se viene la Fiesta de la Mujer Rural

Magdalena se prepara para una nueva jornada de tradición y cultura rural. El próximo domingo 4 de octubre se realizará la “Segunda Fiesta Criolla de la Mujer Rural”, un encuentro que tendrá como escenario la Estación de Ferrocarril de Vieytes y que reunirá actividades camperas, espectáculos folclóricos, propuestas gastronómicas y una feria de productores y emprendedores.

La jornada comenzará a las 8.30, con entrada libre y gratuita, y propone un encuentro popular para vecinos y visitantes, con el objeto de revalorizar y visibilizar el papel de las mujeres en las tareas productivas, así como su aporte a la preservación de las costumbres y tradiciones del campo.

La organización está a cargo de la Asociación Centro Educativo para la Producción Total Nº 29 (ACEPT), integrada por mujeres rurales.

La celebración fue declarada de Interés Municipal por el intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade, y cuenta con el respaldo del Municipio y el acompañamiento de distintas instituciones y entidades locales, regionales y provinciales que se sumaron a la organización.

La iniciativa apunta también a fortalecer el turismo rural y promover la producción local, generando un espacio de encuentro para la comunidad y para quienes llegan desde otras localidades.

Después de las convocatorias de la “Fiesta del Cordero” y la “Expo Magdalena Produce”, Vieytes volverá a convertirse en uno de los puntos de referencia para las propuestas turísticas y culturales de la Región.