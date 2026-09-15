En Villa del Plata crece el malestar por cortes de luz

A casi un mes del incendio registrado en la Subestación de Tolosa, los problemas con el suministro eléctrico no dan tregua y los reclamos contra Edelap se multiplican en distintos puntos de la Región. Ayer por la mañana, los damnificados fueron los vecinos de Villa del Plata, en Ensenada, quienes una vez más sufrieron un corte de luz que afectó a una gran cantidad de usuarios.

Según denunciaron los frentistas a EL DIA, la interrupción del servicio comenzó poco después de las 10 de la mañana y se extendió hasta el mediodía. La situación se produjo en la misma zona donde la semana pasada los vecinos permanecieron toda la madrugada sin electricidad.

“De vuelta en Villa del Plata se cortó la luz. Es imposible ya estar acá un día sin que se corte. Es en toda la zona, de ambos lados”, se quejó Julieta vecina de la zona y añadió: “Necesitamos respuesta de Edelap sobre por qué se corta tanto. Soy psicóloga y trabajo en sesiones virtuales y ya no puedo quedarme acá”.

Pasadas las 12, los vecinos reportaron la restitución del servicio. Sin embargo, el regreso de la electricidad no trajo tranquilidad, ya que persistía la incertidumbre sobre la posibilidad de nuevos cortes. “Pero no sabemos si se va a volver a cortar o no”, aclararon con resignación los usuarios.

Madrugada sin luz en 73 y 126

Los problemas con el suministro eléctrico también se hicieron sentir durante la madrugada del lunes en otro sectores de la Región. Antes de la medianoche, vecinos de la zona de 73 y 126 denunciaron que quedaron completamente a oscuras.

Según relataron, el servicio recién fue restituido alrededor de las 4 de la madrugada. “Edelap es un desastre. Con el frío de anoche nos dejaron sin electricidad. Mi casa era una heladera”, sostuvo Luis, uno de los vecinos afectados por el apagón.

Vale señalar que en paralelo a esto, desde la distribuidora le notificaron a los usuarios afectados por el apagón del 17 de agosto que en la próxima factura recibirán la bonificación. La misma podrá identificarse bajo la leyenda “Bonif ET Tolosa-170826-Resol.MYSP N°682/26”.