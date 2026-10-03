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La Región

En Villa Elvira reclaman por la acumulación de basura

Por Redacción

Advierten por la presencia de ratas, el pasto crecido y el riesgo de obstrucción de los desagües

Vecinos de Villa Elvira reclaman por la acumulación de residuos en un terreno privado y piden que se realice una limpieza urgente del lugar.

Según relataron, el predio presenta basura acumulada, pasto crecido y presencia de ratas, una situación que genera preocupación entre quienes viven en las inmediaciones.

Además, los vecinos advirtieron que los residuos podrían obstruir los desagües y agravar los inconvenientes durante las lluvias, especialmente ante el riesgo de inundaciones en el barrio.

De acuerdo con los testimonios, los reclamos por el estado del terreno se vienen realizando desde marzo, aunque hasta el momento el problema continúa sin resolverse.

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