Un grupo de frentistas de la calle 77, entre 115 y 116, manifestó su preocupación e indignación por una importante pérdida de agua potable que persiste desde hace más de una semana en la vía pública. La falla se originó a los pocos días de que la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) realizara los trabajos de conexión para incorporar la red formal a la zona. De acuerdo con los testimonios de los damnificados, el derroche constante afectó gravemente el suministro en los hogares del barrio: “Esta pérdida está hace más de una semana en calle 77 entre 115 y 116 y afecta la presión en toda la cuadra”, explicó un frentista del lugar.

A pesar de que el personal técnico de la prestataria estuvo presente en el lugar tras las primeras advertencias verbales, los vecinos no obtuvieron la respuesta esperada para solucionar el problema técnico. “Ya pasaron de ABSA y dijeron que venían, los mismos que hace pocos días atrás conectaron el agua de red”, señalaron los afectados respecto a las promesas del servicio técnico. Ante la falta de reparaciones concretas, la comunidad decidió canalizar la queja de forma institucional bajo el número de reclamo 4122690, a la espera de una intervención inmediata para restablecer la presión adecuada en la manzana.