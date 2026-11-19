En el marco de la celebración por el 144º aniversario de la Ciudad se realizó este jueves el Tedeum en la Catedral de La Plata. La tradicional ceremonia religiosa fue presidida por el arzobispo local, monseñor Gustavo Carrara, que durante la misa hizo particular mención al papa León XIV tras la reciente e histórica visita al país.

La ceremonia se desarrolló ante presencia de autoridades de la Municipalidad de La Plata, entre ellos el intendente Julio Alak, quien recibió una réplica en miniatura de la Virgen de Luján.

Asimismo asistieron funcionarios provinciales, legisladores, concejales y vecinos de la Ciudad que se acercaron para seguir el mensaje religioso por el nuevo año de la Ciudad. Se confirmó que la ceremonia no contó con la presencia del gobernador del distrito, Axel Kicillof.

En su mensaje, Carrara expresó que "no podemos excusarnos diciendo yo no puedo hacer nada. Es urgente desarmar las palabras violentas y los algoritmos que siembran odio y resentimiento sobre todo a los que tenemos mayores responsabilidades".

El arzobispo platense mencionó al papa León XIV tras su reciente visita al país y dijo: "Recomenzar como pueblo y recomponer la patria exige poner en el centro la dignidad de los más frágiles".

"La visita del papa León XIV nos permitió respirar otro aire y nos marcó otro horizonte", reflexionó.

Parafraseando al Sumo Pontífice, sostuvo: "Argentina, levántate y camina".

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