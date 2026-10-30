Un acto de solidaridad moviliza a los vecinos de La Plata tras el hallazgo de una caja de herramientas en la vía pública durante la noche del jueves. El hallazgo ocurrió alrededor de las 20:30 en la calle 3, entre 62 y 63, a la vuelta del Instituto Médico del Diagnóstico. Quien la encontró, un vecino llamado Laureano, se puso en contacto para intentar dar con el propietario antes de que la pérdida afecte la jornada laboral del trabajador.

Según relató el propio vecino sobre cómo se habría desencadenado la pérdida, el dueño no se habría dado cuenta del olvido en el momento: "Evidentemente se subió al auto y se la olvidó". Ante la imposibilidad de identificarlo en el lugar, decidió resguardar el equipamiento y recurrir a la comunidad para acelerar la búsqueda.

Con el objetivo de que la información circule rápido en redes sociales y grupos de mensajería, Laureano remarcó la importancia de recuperar estas herramientas de trabajo: "Me gustaría devolvérsela al dueño ya que debe ser de un laburante". Aquella persona que haya olvidado su caja en dicha zona o pueda aportar datos para acreditar la propiedad, puede comunicarse para coordinar la entrega con Lautaro, al 2215 37-3063.