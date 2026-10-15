Falleció Sergio Fabián Montero, conocido como “Pachu” o la “Estatua”. Durante décadas, convirtió a las calles 8 y 12 en su escenario principal, transformándose en una postal ineludible y parte de la postal cotidiana de la ciudad.

Detrás del maquillaje blanco, la postura inmóvil y la pintura que lo caracterizaban, Montero escondía una vida vertiginosa. En su juventud se destacó como pianista y organizador de eventos en la noche platense de los años 80, una etapa de prosperidad económica que se derrumbó tras su caída por consumos problemáticos. Luego de perderlo todo, encontró en el arte callejero una vía de escape y reconstrucción personal.

El personaje de “La Estatua” nació en Mar del Plata durante los años 90 en medio de urgencias económicas y la inminente paternidad. A diferencia de las estatuas vivientes tradicionales, Pachu rompía la inmovilidad para interactuar con los transeúntes: hacía chistes, repartía maderitas, brillantes estrellitas y expresaba sus opiniones. Su estilo directo y ocurrencias no estuvieron exentos de polémicas y cruces en la vía pública, pero cimentaron su popularidad. “La calle enseña pero no educa”, había advertido. A los 61 años, según las primeras actuaciones policiales, habría decidió terminar con su vida.