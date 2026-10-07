Encuentro por el Día Mundial de la Salud Mental

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, este viernes 9 de octubre se realizará el encuentro “Salud mental: articulando la interdisciplina con los recursos de la comunidad”. La actividad comenzará a las 16 en el Centro Karakachoff de la UNLP (48 entre 6 y 7).

La jornada reunirá a profesionales de distintas disciplinas y familiares que acompañan a personas con problemas de salud mental, con el objetivo de promover un abordaje integral, comunitario e interdisciplinario.

Habrá exposiciones, un panel con especialistas de psiquiatría, psicología, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional y medicina general, además de talleres de construcción colectiva y un plenario final para elaborar propuestas de atención e inclusión social.