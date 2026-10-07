Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
En el Karakachoff

Encuentro por el Día Mundial de la Salud Mental

Por Redacción

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, este viernes 9 de octubre se realizará el encuentro “Salud mental: articulando la interdisciplina con los recursos de la comunidad”. La actividad comenzará a las 16 en el Centro Karakachoff de la UNLP (48 entre 6 y 7).

La jornada reunirá a profesionales de distintas disciplinas y familiares que acompañan a personas con problemas de salud mental, con el objetivo de promover un abordaje integral, comunitario e interdisciplinario.

Habrá exposiciones, un panel con especialistas de psiquiatría, psicología, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional y medicina general, además de talleres de construcción colectiva y un plenario final para elaborar propuestas de atención e inclusión social.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?