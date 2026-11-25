En un contexto de creciente preocupación por el endeudamiento de las familias y el aumento de las estafas virtuales, este jueves se realizará en La Plata un taller de participación ciudadana para abordar ambas problemáticas y compartir herramientas de prevención.

La actividad tendrá lugar a las 18.30 en la Unidad Básica ubicada en calle 149 N° 1842, entre 69 y 70, y estará a cargo de Henry Stegmayer, presidente de la Asociación Consumidores Responsables.

El encuentro será el tercer Taller de Participación Ciudadana del Séptimo Curso de Promotores en Derechos de las y los Consumidores, una iniciativa que desde 2019 organizan conjuntamente la Universidad Popular Alejandro Korn (UPAK) y la Asociación Consumidores Responsables. En esta oportunidad, también participa de la organización la Agrupación Fabio Espinosa.

Durante la jornada se analizará la situación de endeudamiento que atraviesan numerosos hogares y las distintas modalidades de estafas virtuales, además de ofrecer recomendaciones para evitar estos problemas y saber cómo actuar en caso de ser víctima.

Stegmayer señaló que el sobreendeudamiento dejó de ser una situación excepcional y se convirtió en una problemática extendida entre las familias argentinas. También destacó la importancia de generar espacios de acompañamiento y asesoramiento para quienes atraviesan dificultades económicas.

La propuesta es abierta a la comunidad y apunta a brindar información y herramientas para reconocer situaciones de riesgo, prevenir fraudes y conocer cómo proteger los derechos de los consumidores.