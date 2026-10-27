Vecinos de la zona de diagonal 63 y 113 manifestaron su malestar por las largas horas de música a alto volumen durante un festival organizado por el centro de estudiantes en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Según denunciaron, los ruidos comenzaron durante la tarde y se extendieron hasta cerca de las 23, lo que generó quejas entre quienes viven en las inmediaciones.

“Música a todo volumen desde las 14 por un festival”, escribieron vecinos a El Día para expresar su bronca por una situación que, aseguraron, se prolongó durante gran parte de la jornada.

La actividad fue organizada por la agrupación que conduce el centro de estudiantes de la facultad, en el marco de la inauguración de un nuevo buffet. El denominado “Festival de Estudiantes” incluyó música y distintas actividades, pero el volumen y la duración de la propuesta provocaron el malestar de residentes de la zona.

De acuerdo con los testimonios, la música se mantuvo desde aproximadamente las 15 hasta pasadas las 23, con un nivel sonoro que dificultó la tranquilidad cotidiana de quienes viven cerca del edificio universitario.

A las molestias por el ruido se sumó otro reclamo: las dificultades para comunicarse con el servicio municipal de atención ciudadana. “Imposible contactarse con el 147”, señalaron los vecinos, que intentaron recurrir a esa vía para realizar una queja.