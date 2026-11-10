Profundo pesar causó el fallecimiento del ingeniero Enrique Soncini, quien murió a los 73 años. De extensa trayectoria profesional y docente, fue también un apasionado del básquet y un reconocido hincha de Gimnasia, pero sobre todo, una persona que supo cultivar amistades entrañables a lo largo de toda su vida.

Hijo de Juan Enrique Soncini y María Agueda “Nené” Massucco, se crio en la zona de Plaza Yrigoyen, junto a sus hermanos Daniel y Marcelo, a metros de la fábrica de pastas de su padre.

Cursó sus estudios en el Normal N° 3 y en el Colegio Nacional, donde forjó un grupo de amigos que se convirtió en una segunda familia y lo acompañó hasta sus últimos días.

Estudió Ingeniería en la Universidad Nacional de La Plata, institución en la que se desempeñó como docente, al igual que en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). También desarrolló parte de su carrera profesional en la Dirección de Energía, desde donde participó en la inspección de la central termoeléctrica de Bahía Blanca.

Al igual que su padre, fue jugador de básquet en Atenas, disciplina que practicó hasta que una lesión lo obligó a retirarse.

Quienes compartieron con él más de seis décadas de amistad lo recuerdan como un hombre noble, sobrio y de pocas palabras, pero con una enorme capacidad para expresar afecto. “Hablaba de otra manera, con sus silencios, con su mirada y con su enorme incondicionalidad”, evocó uno de sus amigos.

Su casa familiar fue durante años un punto de encuentro y refugio para aquel grupo de amigos que se había formado en la adolescencia. Allí, entre el jardín y la vida familiar junto a sus padres transcurrió buena parte de aquella juventud que quedó ligada para siempre a su recuerdo.

Hincha de Gimnasia, compartía con sus amigos la pasión por el club en la platea Basile. Quienes lo conocieron destacan, por encima de todo, su fidelidad a sí mismo: aquel Enrique que conocieron a los 13 años seguía siendo, seis décadas después, el mismo hombre. Su partida deja un profundo dolor entre familiares, colegas y amigos.