Tensión en la Estación de Trenes de La Plata: confunden a particular con un chofer de Uber y lo intimidan con un palo

Un momento de tensión se vivió en la mañana de este sábado en la estación de trenes de La Plata cuando dos taxistas, uno de ellos con un palo en la mano, abordó a un conductor particular para intimidarlo. Según denunciantes, la violenta reacción se produjo porque confundieron al automovilista con un chofer de la aplicación Uber. La escena tuvo lugar en medio de la tensión en la Ciudad entre los sectores de transportistas.

La secuencia ocurrió a pasos de la una de las paradas de taxis de la Estación que se encuentra en el acceso de Av. 1 entre 43 y 44. Según los relatos, un auto blanco frenó en el lugar y enseguida se le acercaron dos taxistas para intimidarlo. De acuerdo con los relatos, uno de los implicado tenía en su mano un enorme palo para intimidar al vecino que llegó a bordo de su vehículo.

En ese marco, la persona que se encontraba en el rodado tuvo que aclarar que no era chofer de Uber y de ningún otro servicio por aplicación, sino que acudió a la Estación para recoger a un familiar que estaba a punto de llegar en tren, se indicó.

Se especificó que la acción tuvo lugar "en medio de la cacería de choferes de aplicaciones" que llevan adelante algunos taxistas en La Plata. De esta forma, permanece la tensión entre taxistas y choferes de Uber, Didi y Cabify.

En este marco, los denunciantes pidieron "que alguien haga algo porque esto en la calle va a terminar mal". "Un día se van a cruzar a alguien más locos que ellos y esto puede desmadrarse", plantearon. "No es que tomamos partido, pero si llegan a hacer eso con alguien que se levantó cruzado esto se va a complicar muchísimo", señalaron.