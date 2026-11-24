Emprender y sostener un negocio propio en La Plata se convirtió en un desafío cada vez más difícil. A la inversión inicial y los gastos que implica poner en marcha un comercio se suman la caída del consumo, las tarifas de servicios en aumento y los alquileres, que representan una parte importante de los ingresos. En ese escenario, los pequeños comerciantes hacen cuentas para llegar a fin de mes, mientras quienes buscan dar sus primeros pasos intentan encontrar locales que se ajusten a presupuestos cada vez más acotados.

María Tilde Rodríguez tiene un almacén natural en la zona de la estación de Gonnet. Hace 14 años que lleva adelante su emprendimiento y asegura que los últimos tiempos fueron los más complicados desde que abrió sus puertas. “Hoy el panorama para emprender está muy feo. Se dificulta mucho pagar los gastos fijos para tener un negocio a la calle”, resumió.

En su caso, el principal problema es una combinación que se repite en otros comercios: menos ventas y mayores costos para funcionar. “Una de las cosas que más noto es la baja del consumo. Cada vez es peor, sobre todo en estos últimos años. Estos últimos dos meses fueron los peores del año y los proveedores también lo dicen. No es solamente la zona donde estoy, que tiene un buen poder adquisitivo”, contó.

Los números de su negocio dan cuenta del peso que tienen los servicios sobre la estructura de gastos. Actualmente paga alrededor de $800.000 mensuales de electricidad, frente a un alquiler de $400.000. De esta manera, la factura de luz representa el doble del costo de ocupar el local.

“Además, hay que tener en cuenta que el mío es un negocio de barrio, por lo que cubrir los gastos es más dificultoso que estando en el centro de La Plata. Si bien allá los alquileres son elevados, hay otro tipo de consumo, más gente y más demanda”, consideró.

No tan en el Centro

Pero instalarse en las principales calles comerciales del Centro tampoco resulta sencillo. Allí, los alquileres pueden alcanzar cifras mucho más elevadas, por lo que quienes buscan abrir un negocio también se mueven con cautela. Así lo observa la martillera Gisela Agostinelli, quien reconoce que, si bien hay consultas y movimiento, la búsqueda está cada vez más orientada hacia zonas alejadas de los principales corredores comerciales.

“Muchas personas están buscando locales más alejados del centro para que los montos del alquiler no se les vayan tan arriba. Los valores que más se buscan están entre los $700.000 y el millón de pesos, teniendo en cuenta que además se actualizan cada cuatro meses”, explicó.

En las avenidas y corredores comerciales más importantes, como las calles 8 y 12, los valores pueden escalar considerablemente. Según detalló, un local de unos 50 metros cuadrados en plena zona comercial puede rondar los $3.500.000 mensuales, aunque el precio depende de las características del inmueble, la ubicación exacta y la cuadra. “A veces, entre una cuadra y otra hay un abismo”, señaló.

Por eso, quienes buscan iniciar una actividad comercial miran hacia sectores como Barrio Norte o zonas céntricas, pero por fuera de los puntos de mayor circulación. La intención es reducir el costo del alquiler y evitar que absorba una parte demasiado grande de la facturación.

De todos modos, la oferta de inmuebles disponibles convive con el interés de quienes buscan un espacio para desarrollar su proyecto. “Hay muchos locales vacíos que están a la venta o en alquiler, pero también hay muchas consultas. Claramente, lo que más se mueve son los departamentos, aunque demanda de locales en alquiler existe”, sostuvo Agostinelli.

El costo de empezar

Para quienes todavía no tienen un negocio, la dificultad no pasa solamente por afrontar el alquiler mensual. El desembolso inicial incluye depósitos, adelantos, comisiones inmobiliarias, refacciones, habilitaciones y la compra de mercadería. A eso se agregan los servicios y otros gastos operativos que comienzan a correr desde el primer día, incluso antes de que el emprendimiento alcance un nivel de ventas que permita cubrirlos.

El impacto de las tarifas también es un factor determinante, especialmente en rubros que necesitan electricidad durante toda la jornada, como almacenes, dietéticas, panaderías y comercios gastronómicos, donde las heladeras, los equipos de refrigeración y la climatización forman parte del funcionamiento cotidiano.

En ese contexto, un relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), difundido en noviembre de 2026, calculó que la canasta de servicios públicos sin subsidios para un hogar promedio del AMBA llegó a $291.247 mensuales, con un incremento interanual del 66%.

A su vez, un análisis de la Unión de Emprendedores de la República Argentina advirtió sobre un crecimiento de la oferta de locales en alquiler, que se habría duplicado frente al año anterior, en un contexto en el que el cierre de comercios incrementa la disponibilidad de inmuebles.

Así, mientras algunos comerciantes llevan años intentando sostener sus proyectos en medio de una caída de las ventas, otros siguen buscando una oportunidad para empezar. Entre los interesados, Agostinelli identifica a jóvenes emprendedores que apuestan por rubros como la gastronomía, la estética y los espacios dedicados a distintas actividades físicas.

“Hay personas que apuestan, creen en el logro comercial y le dan para adelante”, concluyó. Una apuesta que sigue vigente en La Plata, aunque hoy emprender exige hacer muchas más cuentas antes de levantar la persiana.