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La Región

Entre basura y ratas: reclamo vecinal por la falta de recolección en Altos de San Lorenzo

Por Redacción

En la zona de 16 y 80, en La Plata, vecinos volvieron a reclamar por la falta de recolección de residuos. El planteo se da apenas un día después de que el sector fuera noticia por un asalto a una carnicería, durante el cual se registraron disparos.

Según denunciaron los vecinos, la acumulación de basura se convirtió en un problema cotidiano y genera preocupación por las condiciones de higiene del lugar. En un video registrado en la zona se observan bolsas y residuos acumulados sobre la vereda, además de ratas que circulan entre los desperdicios.

El reclamo apunta a la necesidad de regularizar la recolección y mantener la limpieza del sector, mientras los vecinos advierten que la acumulación de residuos no solo afecta el aspecto de la zona, sino que también favorece la presencia de roedores.

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