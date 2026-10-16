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La Región

Entre la falta de sol y alimentación adecuada

Por Redacción

■ Según distintas publicaciones, hay un aumento del consumo de vitamina D en el mercado global: se estima una tasa de crecimiento anual de entre el 7% y el 10%, impulsado por el uso de suplementos y terapias.

■ Crece la conciencia sobre el déficit: Se estima que entre el 40% y el 45% de la población (tanto a nivel global como en Argentina) presenta niveles de vitamina D por debajo de lo recomendado.

■ El trabajo en oficinas, el bajo consumo de pescados grasos y el uso frecuente de protector solar reducen la síntesis natural a través del sol.

■ En los últimos años creció la venta de suplementos de vitamina D3 asociados al cuidado del sistema inmune y al bienestar en adultos mayores. Puede costar entre 27 mil y 32 mil pesos.

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