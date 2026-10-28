Entre los vecinos, compraron un desfibrilador

La iniciativa solidaria “Garibaldi Late”, impulsada por vecinos y el Club Unidos por Garibaldi, logró reunir los fondos necesarios para comprar dos desfibriladores externos automáticos (DEA), con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias cardíacas en la zona.

Uno de los equipos de reanimación cardíaca se instalará en la sede del club, en 650 y 4 bis, y el otro en la garita policial de 22 y 659, en Correas.

“Nos fue bárbaro, juntamos el dinero para los desfibriladores. Decidimos poner uno en cada lugar por un tema de distribución”, contó Silvina Gallardo, socia fundadora de la entidad barrial, al comentar que la propuesta convocó a 505 participantes y contó con el acompañamiento de unos 40 comercios de la zona, que colaboraron para alcanzar la meta.

La campaña nació con el objetivo de preparar a Garibaldi y sus alrededores, incluidos Parque Sicardi, Arana y Correas, para responder ante urgencias cardíacas. El plan inicial era reunir el dinero para adquirir un equipo, cuyo valor rondaba los $3 millones, pero la respuesta de la comunidad permitió avanzar con la compra de dos dispositivos.

Para recaudar fondos, el 27 de septiembre se realizó una jornada solidaria bajo el lema “Garibaldi Late”, que incluyó una carrera participativa de siete kilómetros y una correcaminata de 2,5 kilómetros. También se recibieron donaciones para alcanzar el objetivo.

La campaña logró recaudar $5.079.106, una suma que permitió reunir los fondos necesarios para comprar dos desfibriladores.

La elección de los lugares responde a la necesidad de contar con los equipos en puntos estratégicos. La sala sanitaria de 7 y 634 no tiene guardia nocturna y la ambulancia del SAME que funciona allí interviene únicamente cuando la emergencia ocurre en la vía pública. En casos complejos, los pacientes suelen ser derivados al Policlínico San Martín, situado a varios kilómetros, por lo que disponer de estos dispositivos es importante para actuar a tiempo.

El Club Unidos por Garibaldi tiene 16 años y nació del esfuerzo de los vecinos. Actualmente, alrededor de 550 personas participan de más de 20 actividades deportivas y culturales.