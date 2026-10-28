Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
MOVILIZACIÓN EN SICARDI PARA MEJORAR LA RESPUESTA SANITARIA EN LA ZONA

Entre los vecinos, compraron un desfibrilador

Uno de los equipos es para Garibaldi y el otro para Correas / EL DIA

Por Redacción

La iniciativa solidaria “Garibaldi Late”, impulsada por vecinos y el Club Unidos por Garibaldi, logró reunir los fondos necesarios para comprar dos desfibriladores externos automáticos (DEA), con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias cardíacas en la zona.

Uno de los equipos de reanimación cardíaca se instalará en la sede del club, en 650 y 4 bis, y el otro en la garita policial de 22 y 659, en Correas.

“Nos fue bárbaro, juntamos el dinero para los desfibriladores. Decidimos poner uno en cada lugar por un tema de distribución”, contó Silvina Gallardo, socia fundadora de la entidad barrial, al comentar que la propuesta convocó a 505 participantes y contó con el acompañamiento de unos 40 comercios de la zona, que colaboraron para alcanzar la meta.

La campaña nació con el objetivo de preparar a Garibaldi y sus alrededores, incluidos Parque Sicardi, Arana y Correas, para responder ante urgencias cardíacas. El plan inicial era reunir el dinero para adquirir un equipo, cuyo valor rondaba los $3 millones, pero la respuesta de la comunidad permitió avanzar con la compra de dos dispositivos.

Para recaudar fondos, el 27 de septiembre se realizó una jornada solidaria bajo el lema “Garibaldi Late”, que incluyó una carrera participativa de siete kilómetros y una correcaminata de 2,5 kilómetros. También se recibieron donaciones para alcanzar el objetivo.

La campaña logró recaudar $5.079.106, una suma que permitió reunir los fondos necesarios para comprar dos desfibriladores.

La elección de los lugares responde a la necesidad de contar con los equipos en puntos estratégicos. La sala sanitaria de 7 y 634 no tiene guardia nocturna y la ambulancia del SAME que funciona allí interviene únicamente cuando la emergencia ocurre en la vía pública. En casos complejos, los pacientes suelen ser derivados al Policlínico San Martín, situado a varios kilómetros, por lo que disponer de estos dispositivos es importante para actuar a tiempo.

El Club Unidos por Garibaldi tiene 16 años y nació del esfuerzo de los vecinos. Actualmente, alrededor de 550 personas participan de más de 20 actividades deportivas y culturales.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?