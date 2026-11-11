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Entregaron distinciones en el Día de la Tradición

Por Redacción

En el Día de la Tradición recibieron distinciones decenas de instituciones por parte de la Municipalidad de La Plata.

El listado lo integraron el Fortín Gaucho El Cencerro (Arana), el Centro Teófilo Olmos (Altos de San Lorenzo), la Peña El Estribo (Villa Elisa), el grupo El Ceibal, el Centro Comisión Permanente de la Tradición, el Centro El Tala (Villa Elisa) y el Centro de Residentes Correntinos del Gran La Plata.

Además, fueron reconocidos el Fortín Corraleros de Abasto, la Peña El Gallo, el Centro Escritores Tradicionalistas, el Centro Pampa y Cielo (Arturo Seguí), el Centro El Arreador (Melchor Romero), el Centro Homero Manzi, la Agrupación El Pial de Tolosa, La Salamanca y Amanecer Sureño.

Del mismo modo, se distinguió a la Peña El Cielito Platense, la Agrupación Rinconada Criolla, el Centro de Sortijeros (Etcheverry), el Centro Sol y Tierra (Arturo Seguí), el Centro El Aljibe de Poblet, el grupo Sueños Dorados, el Centro Tradicionalista El Pegual de Los Hornos, el Grupo Tradicionalista En Güenas y el Centro Tradicionalista Mujeres Rurales (Ángel Echeverry).

También fueron reconocidos el Centro Tradicionalista Amigos de La Armonía, el Centro Las Flores Cambá (City Bell), el Centro Tradicionalista El Pegual del Pueblo (El Peligro), el grupo Cuatro Rumbos, la agrupación Alma Patria, la Asociación Los Tobianos (I. Correa), el Centro Amigos de La Hermosura, el Centro El Redomón (San Carlos) y el Centro Tradicionalista Amigos de Romero.

Completan la listael Centro La Aldaba (Á. Echeverry), la Agrupación Embozalando Tradiciones, el Centro Herederos de Los Hornos, el Centro El Relincho de San Carlos, el Centro Juventud Gauchesca de la Once (City Bell), el Centro Herederos de La Granja y el Centro Villa Garibaldi.

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