La Plata sumará un nuevo sabio a su historia. El Concejo Deliberante sancionó ayer, en su Sesión Ordinaria N° 17, la Ordenanza N° 12.810 que crea el “Monumento a los Seis Sabios de La Plata” con la incorporación de un sexto busto en homenaje al Dr. René Gerónimo Favaloro. La norma fue promulgada este viernes por el intendente Julio Alak y ya quedó registrada bajo el Expte. 82.879.

La ordenanza declara Bien de Interés Histórico, Escultórico y Cultural de la Municipalidad al conjunto monumental obra del artista Máximo Carlos Maldonado, inaugurado el 19 de noviembre de 1942 en el Paseo Pedro Benoit del Paseo del Bosque. Ese conjunto está integrado hasta ahora por los bustos de Florentino Ameghino, Juan Vucetich, Pedro Palacios (Almafuerte), Alejandro Korn y Carlos Spegazzini, y pasa a ser dispuesto como Patrimonio Cultural de la ciudad conforme al régimen de la Ordenanza N° 12.137/21.

El artículo central de la norma establece la creación del Monumento a los Seis Sabios, conformado por el conjunto original más la incorporación contemporánea de un sexto busto en homenaje a Favaloro. La ordenanza deja expresamente establecido que se trata de una ampliación del conjunto, no de una modificación de la obra original, cuya identidad histórica, artística, autoría, composición y grado de protección patrimonial deberán preservarse íntegramente.

En ese sentido, se dispone que la nueva pieza escultórica deberá integrarse armónicamente al conjunto, respetando sus características formales, materiales y espaciales, sin alterar ni desnaturalizar sus valores patrimoniales. Además, se prohíbe expresamente que la incorporación implique la remoción, desplazamiento, modificación, alteración o destrucción de ninguno de los cinco bustos originales ni de los elementos históricos que integran el monumento.

La norma también encomienda al Departamento Ejecutivo la elaboración del proyecto ejecutivo para la incorporación y emplazamiento del busto, que deberá contemplar las adecuaciones espaciales necesarias y surgir de una evaluación técnica integral sobre integración espacial, accesibilidad, percepción visual y preservación patrimonial, con intervención de las áreas municipales competentes. Asimismo, se ordena la ejecución de tareas de conservación preventiva, restauración y puesta en valor del Monumento a los Cinco Sabios y sus elementos originales, con procedimientos compatibles con los materiales originales y bajo supervisión de profesionales.

Finalmente, se faculta al Ejecutivo a celebrar convenios de cooperación institucional con la Universidad Nacional de La Plata, organismos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires e instituciones científicas, académicas, profesionales, culturales y artísticas, para obtener asesoramiento y asistencia técnica en materia histórica, científica, arquitectónica, escultórica y patrimonial, y para acciones conjuntas de conservación, restauración, puesta en valor y difusión cultural.

Con esta ordenanza, La Plata reconoce a Favaloro no solo como una figura central de la medicina argentina y mundial, creador del bypass coronario y símbolo de la ética, la humildad y el compromiso público, sino también como un platense que dejó su huella en la ciudad y en la Universidad Nacional de La Plata. El sexto sabio se suma así a una tradición que honra el conocimiento, la ciencia y los valores que hicieron grande a la ciudad.