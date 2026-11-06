Escándalo en Derecho: la Decana habló con EL DIA y anunció sanciones

La decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Dra. Valeria Moreno, dialogó con EL DIA sobre el incidente que tuvo lugar en la última jornada de las elecciones estudiantiles, donde un fiscal de mesa de Franja Morada fue señalado por escupir a un militante de la agrupación Defendamos Nuestro Derecho (DND).

La Decana -que no estaba presente en el momento que sucedió el episodio- aclaró que cuando pudo ver las imágenes (que se viralizaron en redes sociales) y pudo reconstruir el hecho a través de testigos verificó la situación y resolvió medidas.

En ese sentido, rechazó lo que consideró como "una actitud absolutamente inaceptable para un proceso democrático, como son las elecciones estudiantiles en nuestra facultad, por lo tanto repudiamos absolutamente esa actitud". Agregó que una vez constatada la situación, "tomamos medidas" y aclaró que la persona apuntada "no es docente de ninguna de nuestras asignaturas". Si bien reconoció que "ha estado prestando alguna colaboración en alguna materia en años anteriores, o como tutor, no es docente ni profesor en el staff de la facultad".

No obstante, Moreno resolvió que el involucrado "no sea convocado a ninguna tarea de carácter docente ni de asistencia ni como colaborador, al menos mientras dure la gestión que represento, que si algo defiende con ahínco es el sistema democrático en nuestro país".

La Decana añadió que el protagonista del incidente "es un joven graduado de la facultad joven que no forma parte ni del Centro de estudiantes, ni de las agrupaciones de ninguna de las agrupaciones" y ratificó que su decisión "tiene que ver con no admitir este tipo de intervenciones".