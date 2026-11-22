Durante el mes de octubre, la actividad inmobiliaria en la provincia de Buenos Aires tuvo un comportamiento dual: mientras la comparación interanual reflejó una retracción en el volumen de negocios frente a 2025, la medición contra septiembre exhibió una mejora tanto en las escrituras como en los préstamos hipotecarios.

Según el relevamiento mensual elaborado por el Colegio de Escribanos Provincial, durante octubre se formalizaron 13.296 compraventas en el territorio provincial. Esta cifra representa una merma del 13% en relación con el mismo período del año pasado, cuando se habían contabilizado 15.321 actos.

No obstante, en el cotejo intermensual el sector anotó un incremento del 3%, al superar las 12.971 operaciones registradas durante septiembre.

A pesar del retroceso interanual observado en el décimo mes, el desempeño acumulado en lo que va de 2026 sostiene un saldo favorable frente a la estadística histórica.

Entre enero y octubre se totalizaron 105.712 escrituras, un volumen que supera holgadamente la media anual de la serie, ubicada en 83.578 operaciones.

En paralelo, los actos vinculados al financiamiento bancario replicaron esta dinámica dispar.

Durante octubre se concretaron 1.961 hipotecas, lo que implica un crecimiento mensual del 8% respecto de las 1.823 firmadas en septiembre.

Sin embargo, al contrastar el registro con octubre de 2025 (mes en el que se habían otorgado 2.600 créditos), el indicador evidenció una caída interanual del 25%.

De acuerdo con los datos procesados por la entidad, estas operaciones con respaldo hipotecario explicaron casi el 15% del total de las compraventas del mes.

Por otra parte, el análisis de los montos involucrados mostró que el volumen global operado retrocedió un 7% en la comparación interanual, en contraste con el valor promedio por cada transacción, que experimentó una suba del 7% frente a octubre del año anterior.

Al evaluar el escenario actual del sector, el presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, ponderó el repunte frente al mes previo, aunque remarcó las distancias respecto del ejercicio 2025: “Los números de octubre muestran una leve recuperación respecto de septiembre, tanto en las compraventas como en las hipotecas. Es un dato positivo, aunque todavía estamos lejos de los niveles de actividad registrados el año pasado. La evolución del mercado sigue dependiendo de factores centrales como el acceso al crédito, la estabilidad de las condiciones económicas y la confianza de quienes buscan concretar una operación inmobiliaria”.