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"Ese cuadrado es La Plata": la foto de un piloto de Aerolíneas Argentinas se hizo viral

Por Redacción

“Ese cuadrado es la Ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires. Así se veía ayer”. Con esa descripción comenzó a circular en redes una impactante fotografía aérea de la capital bonaerense, que rápidamente llamó la atención por la particular forma de su trazado.

La imagen permite observar desde el aire la característica cuadrícula de La Plata, con sus calles diagonales, avenidas y espacios verdes que le dan a la ciudad una apariencia fácilmente reconocible desde las alturas.

La fotografía fue tomada por GaboAir, un piloto que comparte habitualmente imágenes y videos desde el aire en sus redes sociales. Según la información de su perfil, se desempeña como piloto de Boeing 737 NG/Max de Aerolíneas Argentinas.

La postal fue registrada durante un vuelo y en pocas horas comenzó a replicarse entre usuarios que reconocieron desde el cielo el particular diseño urbano de La Plata.

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