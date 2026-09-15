Especie exótica: las fotos del esturión pescado en Punta Lara con detalles que sorprenden a investigadores

El ejemplar fue encontrado en la zona del ex Club de Pesca y fotografiado por el especialista Pablo Burchardt. Investigadores del ILPLA estudian estos peces, cuya presencia en la región comenzó a registrarse a fines de la década del 90.

Un nuevo hallazgo de un esturión en el Río de la Plata permitió obtener imágenes detalladas de una especie exótica que todavía es objeto de estudio por parte de investigadores de la región. El ejemplar fue encontrado en la zona del ex Club de Pesca de Ensenada y posteriormente fotografiado por Pablo Burchardt, administrador de la cuenta especializada en fauna ictícola @ictio.ar.

Se trata de un ejemplar de Acipenser gueldenstaedtii, una de las especies de esturión registradas en el Río de la Plata. El Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (ILPLA), dependiente del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), convocó a Burchardt para observar y registrar el pez.

Las fotografías permitieron apreciar algunos de los rasgos característicos de estos animales. Entre ellos se encuentran la cola de tipo heterocerca, el espiráculo ubicado detrás de los ojos, una boca protráctil acompañada por barbillas y la ausencia de dientes. También presentan cinco hileras de escudos óseos a lo largo del cuerpo y un esqueleto predominantemente cartilaginoso.

El ejemplar fue encontrado por un pescador que se comunicó con el biólogo e investigador del ILPLA Tomás Maiztegui. Se trata, además, del segundo esturión registrado en el mismo sector de Ensenada en menos de una semana.

Una especie exótica bajo estudio

La presencia de esturiones en el Río de la Plata comenzó a registrarse entre 1998 y 1999. Hasta el momento fueron confirmadas tres especies en la región, dos de ellas con presencia registrada en Argentina y las tres en Uruguay.

Una de las principales hipótesis científicas sobre su llegada apunta a ejemplares que habrían escapado de instalaciones de piscicultura ubicadas sobre el Río Negro, en Uruguay. Sin embargo, los investigadores continúan reuniendo información para conocer mejor su presencia, distribución y comportamiento en la cuenca.

Los registros siguen siendo esporádicos, aunque en los últimos años se produjeron distintos hallazgos en el Río de la Plata. La escasez de ejemplares dificulta obtener información suficiente sobre estas especies y su posible impacto en el ecosistema.

Qué hacer ante un nuevo hallazgo

Desde el ILPLA recomiendan no devolver al agua a los esturiones encontrados y conservar los ejemplares para facilitar su estudio. También solicitan tomar fotografías claras y registrar datos como la fecha, el lugar exacto de captura, el peso y la longitud.

Quienes encuentren un nuevo ejemplar pueden comunicarse con el equipo de investigación al correo maiztegui@ilpla.edu.ar o por WhatsApp a los números 221 696-0482 y 221 507-8832. Cada registro puede aportar información para conocer mejor la presencia de estos peces exóticos en el Río de la Plata.