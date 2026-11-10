Espectacular choque y vuelco en diagonal 75 y 21

Un auto particular y un taxi protagonizaron anoche un choque en la intersección de diagonal 75 y 21. Como consecuencia, el primero de estos dio un vuelco e impactó contra un nomenclador de la calle que impidió que el coche terminara sobre la vereda, lo que pudo haber causado consecuencias más graves.

A raíz de lo ocurrido ambos coches presentaron severos daños de carrocería. La peor parte de la llevó el particular ya que realizó una pirueta y por poco se sube a la acera. En tanto que el transportista presentó daños en la parte delantera.

Las causas del hecho aún no fueron establecidas. Afortunadamente el episodio vial no arrojó heridos más allá de algunos golpes leves que no revistieron problemas de salud.

La dramática escena se estiró durante buena parte de la noche y sorprendió a todo el vecindario. Finalmente los vehículos fueron remolcados

En este marco, vecinos de la zona volvieron a pedir semáforos en la diagonal que une a los parques San Martín y Saavedra.