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Zona vedada al tránsito

Estadio: vecinos reclaman por el operativo del recital

el operativo de seguridad abarca varias cuadras / gonzalo calvelo

Por Redacción

La llegada del grupo coreano BTS quedará como un hito para quienes los siguen y también para vecinos del Estadio Único, que se consideran severamente afectados por lo que describen como un despliegue inusual en el operativo de seguridad. En particular por los cortes de calle en la zona aledaña al complejo de 25 y 32.

“Nos tuvieron secuestrados, no nos dejaron pasar a nuestras casas. Pidieron documentos como en la época militar”, dijo Ana Llanos, vecina de la zona de 25 y 526. Según apuntó, la zona en la que solo se podía circular a pie fue más amplia que lo habitual para recitales masivos. “Para todos los recitales cortan la avenida 25, tres ó 4 horas antes. Ahora, cortaron también la 19 y desde las 9 de la mañana”, dijo la vecina, portavoz de un grupo de frentistas de la zona y añadió que “hay control policial en las esquinas. Dicen que tienen la orden de que los vecinos no pueden entrar porque podemos llevar por delante a algún chico”. Eso impidió el acceso de familiares a sus viviendas. “Hasta tuvimos que ir a buscar a 19 a una vecina que venía en remís porque tuvo un problema de salud y no dejaban pasa el auto”, contó Llanos.

Los vecinos se reunieron en una casa este jueves por la mañana con la idea de buscar intervención oficial ante el cuadro que se podría repetir este viernes y sábado. “Llamamos al Ministerio de Seguridad y no tuvimos respuesta. La Municipalidad se lavó las manos”, sostuvo y precisó que “ya hay 40 ó 50 reclamos en la línea 147.

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