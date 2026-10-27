El apagón incluye los postes de la rambla central en la Avenida 72, desde calle 5 hasta 10 y comenzó tras un fuerte temporal registrado hace aproximadamente un mes. Desde entonces, los frentistas intentaron obtener respuestas por canales oficiales sin éxito. "Hace semanas que se reclama al 147 y a EDELAP y nada, la zona se volvió muy peligrosa ya que los motochorros están a full ni bien cae la noche", manifestaron con indignación los damnificados, quienes exigen una solución urgente para evitar hechos de inseguridad.
Ante la falta de respuestas y el temor constante, los vecinos multiplicaron las advertencias y difundieron el expediente oficial para visibilizar el conflicto. Con el número de reclamo al 147: 4476972/6, la comunidad exige tanto a la empresa prestataria como al municipio que intervengan de inmediato en el tendido eléctrico dañado, recordando que transitar por ese tramo de la Avenida 72 se ha vuelto un riesgo diario.
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