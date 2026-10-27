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VIDEO. Están a oscuras en Avenida 72 y temen por una "zona liberada" para motochorros

A pesar de los múltiples reclamos al 147 y a EDELAP, aseguran que la zona se convirtió en una boca de lobo propicia para los robos al caer la noche.

Por Redacción

El apagón incluye los postes de la rambla central en la Avenida 72, desde calle 5 hasta 10 y comenzó tras un fuerte temporal registrado hace aproximadamente un mes. Desde entonces, los frentistas intentaron obtener respuestas por canales oficiales sin éxito. "Hace semanas que se reclama al 147 y a EDELAP y nada, la zona se volvió muy peligrosa ya que los motochorros están a full ni bien cae la noche", manifestaron con indignación los damnificados, quienes exigen una solución urgente para evitar hechos de inseguridad.

Ante la falta de respuestas y el temor constante, los vecinos multiplicaron las advertencias y difundieron el expediente oficial para visibilizar el conflicto. Con el número de reclamo al 147: 4476972/6, la comunidad exige tanto a la empresa prestataria como al municipio que intervengan de inmediato en el tendido eléctrico dañado, recordando que transitar por ese tramo de la Avenida 72 se ha vuelto un riesgo diario.

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