Este martes comienza el cronograma de pagos de Anses

La Anses comenzará este martes 8 de septiembre con el calendario de pagos correspondiente a jubilados, pensionados, titulares de asignaciones sociales y beneficiarios del sistema de prestación por desempleo.

El cronograma se pondrá en marcha con el pago de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la AUH y la Asignación Familiar, de acuerdo con la terminación de DNI.

Este martes 8 cobrarán los beneficiarios cuyos documentos finalicen en 0, mientras que el miércoles 9 será el turno de quienes terminen en 1. Los pagos continuarán avanzando a razón de una terminación por día hábil hasta llegar al lunes 21 de septiembre, cuando se acreditarán los haberes correspondientes a los documentos finalizados en 9.

Quienes superen el haber mínimo cobrarán entre el 22 y el 28 de septiembre.

Por otra parte, las Pensiones No Contributivas se abonarán del 8 al 14 de septiembre, mientras que la Asignación por Embarazo, las acreditaciones se extenderán del 10 al 23. La Prestación por Desempleo se pagará del 22 al 28 de septiembre según la terminación de documento.