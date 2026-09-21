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La Región

Este martes podría faltar agua en Ensenada y Berisso

La empresa prestataria confirmó tareas nocturnas para mañana en la Estación Elevadora principal. Además, un sector ensenadense padece complicaciones desde hoy por el reemplazo de la infraestructura subterránea

Por Redacción

Para mañana, martes 22 de septiembre, las autoridades de Aguas Bonaerenses programaron una serie de reparaciones sobre el conducto principal ubicado a la salida de la Estación Elevadora de Ensenada. Con el objetivo de mitigar los inconvenientes en la rutina de los vecinos, las tareas se ejecutarán durante la madrugada.

Por este motivo, según comunicaron desde Aguas Bonaerenses, el suministro presentará interrupciones en Ensenada y Berisso desde la medianoche hasta las cuatro de la mañana de forma aproximada.

Frente a este escenario, la compañía aconseja a los frentistas guardar reservas para garantizar la hidratación y las labores domésticas impostergables.

Problemas de baja presión en Ensenada

En paralelo, un área específica del territorio ensenadense atraviesa dificultades con el servicio a lo largo de este lunes. Las cuadrillas operativas llevan a cabo labores de empalme por el recambio de tuberías en la intersección de las calles Ortiz de Rosas y Garay. Esta intervención provoca una disminución en la presión de la red y posibles faltantes de agua hasta las 13 horas en el perímetro delimitado por las arterias Castelli y Corrientes, desde Gaggino hasta Horacio Cestino.

Ante cualquier eventualidad o problema técnico, los damnificados pueden comunicarse con la línea telefónica gratuita de asistencia al 0800-999-2272 o establecer contacto mediante los perfiles institucionales de la prestataria en las aplicaciones Facebook y Telegram.

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