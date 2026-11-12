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ABREN DE 19 A 24 HORAS

Este sábado, otra oportunidad de recorrer museos hasta la medianoche

Por Redacción

Este sábado 14 de noviembre, la Región volverá a participar de “La Noche en los Museos”. Se realizará de 19 a 24, cuando las salas abran sus puertas para recibir, en forma gratuita, a toda la comunidad.

La movida, de alcance nacional, que lleva la marca “Museos a la luz de la luna” ofrecerá actividades que vinculan el arte, la ciencia y la historia de los propios museos.

Según se informó, la Universidad volverá a participar con su red de museos, que suma cerca de medio centenar.

Entre otros, se podrá visitar el Museo de Ingeniería y Biblioteca Histórica, el Museo de Botánica y Farmacognosia, el Museo de Física, el Museo y Biblioteca de Química y Farmacia, el Colegio Nacional “Rafael Hernández”, el Museo de Odontología y Archivo Histórico Prof. Dr. Orestes Walter Siutti, el Museo de la Anexa de la Escuela Graduada “J. V. González”, el Museo de La Plata y el Museo de Astronomía y Geofísica de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas.

Asimismo, participarán los museos de las facultades de Ciencias Médicas (el de Historia de la Medicina “Dr. Santiago Gorostiague” y el de Anatomía Humana Normal “Dr. Alberto Poli”) y de Ciencias Veterinarias, junto al Museo Julio Ocampo de Ciencias Agrarias y Forestales.

La red también incluye al Teatro de la UNLP, el Museo Catedral, el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (MACLA), el Museo Municipal de Arte (MUMART), el Centro de Arte de la UNLP, el Rectorado, el Museo y Archivo del Liceo Víctor Mercante, el Museo Musical “Dr. Emilio Azzarini”, la Biblioteca Pública de la UNLP, el Área de Museo, Exposiciones y Conservación del Patrimonio de la Facultad de Artes, y la Biblioteca de esa facultad.

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