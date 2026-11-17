La Plata recibirá este sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026 la novena edición del Festival de la Gastronomía Italiana, consagrado como el encuentro culinario de su tipo más importante de la Argentina. Con entrada libre y gratuita desde el mediodía en adelante, el Parque Alberti, ubicado en 25 y 38, volverá a convertirse en una "Pequeña Italia" al aire libre para recibir a miles de vecinos y turistas.

Tras ediciones anteriores que superaron los 25.000 visitantes, el evento organizado por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y declarado de Interés Municipal redobla su apuesta cultural y económica. A lo largo de ambas jornadas, el público recorrerá un patio compuesto por 50 puestos gastronómicos que ofrecerán más de 200 platos distintos provenientes de las diversas regiones de la península.

La variada carta culinaria incluirá desde auténtica pizza napolitana, pastas artesanales y porchetta hasta los tradicionales panzerotti. Para el cierre dulce, los asistentes dispondrán de clásicos como tiramisú, sfogliatella, cannolis sicilianos y helados artesanales. A este circuito se sumará un mercado de productores con quesos, fiambres de campo, chacinados, bodegas boutique nacionales, maridajes con etiquetas italianas y barras de gin artesanal premiado.

Además de la oferta gastronómica tradicional, esta edición incorporará una innovadora propuesta artística y culinaria en un sector exclusivo de 300 metros cuadrados dentro del predio. Con una ambientación especial, el público podrá inscribirse para participar de una experiencia inmersiva de cerámica italiana mientras disfruta de una degustación de comida por pasos.

La programación cultural del fin de semana se completará con clases magistrales de cocina en vivo a cargo de reconocidos chefs —como David "El Tano" Veltri—, espectáculos de música y danzas típicas de las colectividades, seminarios culturales y espacios de promoción turística e idiomática. Asimismo, el predio contará con sorteos y áreas recreativas destinadas especialmente a los más chicos.