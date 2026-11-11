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EN 17 Y 71

Este viernes inauguran MUSE, el nuevo Museo de Fotografía y Archivo de Meridiano V

La Estación Provincial sumará un nuevo espacio cultural dedicado a preservar la memoria visual del barrio y de La Plata

Por Redacción

La Estación Provincial de Meridiano V sumará un nuevo espacio cultural dedicado a preservar la memoria visual del barrio y de la ciudad. Este viernes 13 de noviembre, a partir de las 19, se inaugurará MUSE – Museo de Fotografía y Archivo de Meridiano V, una iniciativa que busca recuperar, conservar y compartir imágenes que forman parte de la historia platense.

La apertura tendrá lugar en el histórico edificio de 17 y 71 y contará con dos exposiciones fotográficas especiales. Una de ellas estará a cargo de Víctor Hugo Bugge, reconocido fotógrafo argentino que durante casi cinco décadas registró la actividad presidencial desde la Casa Rosada. A través de su cámara, Bugge documentó algunos de los acontecimientos más significativos de la historia política e institucional reciente del país.

Parte del archivo puede verse acá https://meridianocultural.com.ar/fotografias/

La segunda propuesta será “Todo un Palo”, de Fernando Dachdje, una muestra que reúne fotografías de distintos momentos compartidos junto al Indio Solari y Palo Pandolfo, dos referentes fundamentales de la música argentina.

La jornada también tendrá música en vivo, con las presentaciones de El Engrupe y Kilómetro Cero, que acompañarán la inauguración y le darán un marco artístico al encuentro.

MUSE nace con el objetivo de construir un espacio de referencia para la memoria fotográfica de Meridiano V y La Plata. La propuesta apunta no solamente a exhibir imágenes, sino también a recuperar archivos, preservar documentos visuales y ponerlos a disposición de la comunidad.

La iniciativa se incorpora así al circuito cultural de la Estación Provincial, uno de los puntos de encuentro más representativos de la vida cultural platense, que desde hace años reúne actividades artísticas, ferias, espectáculos y propuestas comunitarias.

La inauguración será este viernes 13 de noviembre a las 19, en la Estación Provincial, ubicada en 17 y 71, con entrada en el marco de las actividades de apertura.

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