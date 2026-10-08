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La Región

"Esto no es Marte, crack": el reclamo de un vecino de La Plata que se hizo viral por el estado de la calle

Por Redacción

Un vecino de Altos de San Lorenzo expuso en redes sociales el estado de la calle en la zona de 30 y 79 y pidió que la situación sea atendida. Según señaló, el deterioro del lugar fue avanzando durante los últimos años y hoy dificulta la circulación cotidiana de quienes viven en el barrio.

El vecino (de usuario @gabriel_corveto) aclaró que su publicación no busca convertirse en un reclamo partidario ni apuntar contra una gestión en particular. “No estoy con ningún partido político, no vengo a defender ni a atacar a ningún gobierno”, expresó.

En ese sentido, explicó que su intención es mostrar una problemática que, según sostiene, afecta directamente a los vecinos y que requiere soluciones concretas. “No se trata de señalar con el dedo, sino de reconocer que algo tiene que cambiar”, planteó.

“Mostrar el problema es el primer paso. Ignorarlo no lo soluciona”, concluyó el vecino.

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