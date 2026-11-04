Estudia Ingeniería y ya planeó un viaje a la Luna

Una chica de 19 años deslumbra en la Facultad de Ingeniería. Se trata de Renata Berho, estudiante de segundo año de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), quien viajó a Antalya, Turquía, para participar del 24th Space Generation Congress (SGC), realizado el mes pasado.

Durante tres jornadas, el congreso organizado por el Space Generation Advisory Council, una Ong que funciona como una red global de estudios espaciales, combinó paneles con especialistas, mentorías, actividades colaborativas y espacios de intercambio. La agenda incluyó exposiciones de referentes de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia Espacial Turca y empresas vinculadas al sector, además de debates sobre el modelo New Space, el avance de las compañías privadas, las tecnologías que se incorporarán a la industria y los desafíos de la exploración.

“Fue una experiencia única”, contó Berho. La estudiante compartió actividades con participantes de distintas disciplinas, desde ingeniería y ciencias exactas hasta derecho y medicina. “Todos convergíamos en el mismo lugar, que era esto del sector aeroespacial”, resumió.

También destacó las conversaciones directas con profesionales: “Podías conversar mano a mano con una persona de la NASA y planificar una misión a la Luna. Nos enseñó un poco a ser esta especie de líderes en el espacio”, señaló.

Integró el grupo NASA Exploration y participó de simulaciones sobre la planificación de misiones espaciales y la toma de decisiones con recursos limitados. “Teníamos que fingir ser una nación e ir tomando las diferentes decisiones a base de los recursos, de la situación en la que nos encontrábamos y de los acuerdos internacionales”, relató Berho.

Su primer viaje fue en 2024 para el National Youth Science Camp, un programa de un mes en West Virginia, Estados Unidos.

Hoy, en segundo año de la carrera, la joven platense proyectó: “Lo que más me gustaría es aportar desde el desarrollo aeroespacial argentino, poder colaborar, ser parte del desarrollo nacional y posicionar a la Argentina en lo más alto”.

Oriunda de Villa Elvira, recordó su paso por el colegio Santa Margarita, de 17 entre 66 y 67, en especial su profesora de Física, María Lucía Refi, quien la impulsó a investigar y participar en proyectos.

Ese paso le sirvió para luego ser la única delegada argentina en el encuentro internacional realizado en octubre, que reunió a alrededor de 150 estudiantes y jóvenes profesionales para debatir sobre el presente y el futuro de la actividad espacial.