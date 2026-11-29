Un informe reciente de Argentinos por la Educación dejó al desnudo el modo en que los problemas económicos y familiares complican a los chicos de menos recursos. Buena parte de ellos no logra sostener una asistencia regular y no son pocos los que abandonan sus estudios -y chances de progreso- porque la necesidad de trabajar se impone (ver aparte). Pero hay historias distintas; las que zafan del final cantado. La flor en el barro.

EL CASO DE DANTE

A los 14 años, mientras otros chicos de su edad terminaban la jornada escolar y se preparaban para jugar o encontrarse con amigos, Dante Acosta Márquez ya tenía compromisos “laborales”. Arrancó con jardinería, fue peón de albañil y aprendió chapa y pintura en un taller de su barrio, El Molino, en Melchor Romero. Eran changas, trabajos informales que le permitían ganar algo de dinero y, sobre todo, aportar a una economía familiar que nunca tuvo demasiado margen.

Hoy tiene 20 años, cursa la carrera de Contador Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y trabaja en dos lugares: un kiosco de diagonal 74, de lunes a sábado, y, los domingos, como mozo en eventos. Entre una obligación y otra, intenta sostener un proyecto que empezó a imaginar desde la primaria. Pero llegar hasta acá no fue fácil, como tampoco lo es para tantos otros pibes con los que Dante se cruza en las aulas y que a diario se topan con una disyuntiva: estudiar, trabajar o intentar hacer las dos cosas, como se pueda.

En su familia son seis: sus padres, él y sus tres hermanos. Dante es el mayor. Le siguen Ramiro, de 18 años, que tiene autismo, y dos chicos de 13 y 11, que cursan la secundaria y la primaria. Viven en una casa de madera, donde los ingresos llegan de distintas fuentes: el padre trabaja como herrero y hace changas; la madre realiza trabajos de sublimación, y Dante aporta lo que consigue con sus empleos.

“DESDE QUE RECUERDO, APORTO EN MI CASA”

“Desde que recuerdo, aporto en mi casa”, cuenta. Empezó a trabajar porque encontró la posibilidad de ganar dinero y dejar de depender de sus padres para comprar algunas cosas personales, como unas zapatillas, pero también porque sabía que ese ingreso podía ayudar con la comida. “El trabajo está bueno porque te enseña cosas, pero es difícil llevarlo”, reconoce.

Durante la secundaria logró sostener ambas actividades. Iba a clases por la mañana y trabajaba por la tarde. También practicaba taekwondo. El costo de esa organización era el descanso: estudiaba de noche y muchas veces se acostaba a la una o las dos de la madrugada. “Desde los 16 duermo poco”, reconoce.

Sus padres no se opusieron a que trabajara, con la condición de que no descuidara la escuela. Su padre, que no pudo terminar el secundario, lo alentaba a buscar oportunidades y mejorar, siempre que eso no perjudicara sus obligaciones. En su familia, empezar a trabajar temprano era una costumbre que se transmitía entre generaciones. “Lo hizo mi abuelo, mi padre, mis tíos y mis primos”, asegura.

Dante consiguió cumplir con aquella exigencia. Nunca repitió ni se llevó materias y terminó el último año de secundaria con un promedio de 9,4. Fue uno de los mejores alumnos de su promoción y estuvo entre los abanderados. Sin embargo, cuando vuelve a visitar la misma institución, el Secundario Anexo 77, que comparte trayectoria con la Primaria 48 Mariquita Sánchez de Thompson, encuentra un escenario muy diferente.

“CADA VEZ MÁS CHICOS TRABAJAN”

La comparación que hace es contundente. Cuando él cursaba, en un grupo de alrededor de 20 estudiantes apenas cuatro trabajaban, era habitual que quienes tuvieran alguna materia pendiente pudieran rendirla y aprobarla y, entre los abanderados, el promedio más bajo rondaba el 8.

Ahora, dice, la situación cambió notablemente. En los cursos de tercer año en adelante observa que más de la mitad de los alumnos trabaja de manera informal. También percibe un deterioro en el rendimiento académico: los promedios, que antes se ubicaban en niveles más altos, hoy rondan entre 6 y 7. Y lo que antes era una o dos materias pendientes se transformó, en muchos casos, en cuatro o más.

“Es muy loco que en apenas dos años aumentó muchísimo la cantidad de chicos que trabajan y cayó el nivel de estudio”, señala. No se trata solamente de una impresión sobre las calificaciones. Dante advierte que algunos adolescentes dejan la escuela para dedicarse a un oficio, mientras otros intentan continuar, aunque con dificultades crecientes para cumplir con los horarios y las exigencias de ambas actividades.

En algunos casos, explica, la necesidad familiar los empuja a trabajar. En otros, son los propios chicos quienes eligen hacerlo.

UN ESFUERZO QUE NO SIEMPRE ALCANZA

La experiencia de Dante también permite entender que el problema no termina cuando finaliza la secundaria. En 2025 comenzó la carrera de Contador Público, una elección que, asegura, tenía desde chico, por su interés en los números, la administración y la economía. Sin embargo, el ingreso a la universidad sumó una dificultad que todavía intenta resolver: cómo compatibilizar los horarios de cursada con un empleo que le permita mantenerse y colaborar en su casa.

En dos años pasó por seis trabajos, algunos de los cuales perdió por despidos y otros porque los comercios cerraron. “Les pasa a muchos chicos que estudian y trabajan. Hay cambios de horario y problemas, y terminan sin poder mantener el puesto”, explica.

Cuando se quedó sin empleo intentó sostenerse con sus ahorros, pero el dinero se fue demasiado rápido en comida y traslados. Iba a la facultad en bicicleta, hasta que se la robaron, por lo que tuvo que moverse a pie. Acorralado por la situación, decidió empezar a vender hamburguesas en la calle, para lo cual vendió pertenencias para comprar la mercadería. Lo hacía dos días por semana frente a la escuela donde había estudiado y los domingos en una feria de su barrio, lo que le permitió generar ingresos y aportar de nuevo en su casa. Eso sí: también le exigía tiempo para cocinar, organizar las compras y salir a vender, con cursadas por la mañana. La salida que encontró fue reducir la carga académica: dejó dos materias y decidió continuar con una sola.

“Muchas veces no te falta conocimiento, te falta tiempo”, resume. En su experiencia, el primer año de Económicas funciona como un filtro para muchos estudiantes. Los horarios cambian entre cuatrimestres y eso complica la continuidad de quienes dependen de un empleo.

CUANDO LA FAMILIA TAMBIÉN DEPENDE DE ELLOS

A las dificultades económicas se sumaron los problemas de salud de su madre. En septiembre del año pasado le diagnosticaron cáncer de mama. Fue operada, pero hace unos meses apareció una nueva lesión del otro lado, que la obliga a someterse, de nuevo, a una intervención.

Durante el tratamiento, mientras intentaba estudiar y trabajar, Dante tuvo que asumir también responsabilidades en su casa. “Mamá pasaba mucho tiempo en el hospital y papá seguía con las changas -apunta-. En mis vacaciones me hice cargo de mi familia”.

La situación no era nueva. En distintos momentos, el hogar había atravesado períodos en los que tanto su padre como él se quedaron sin trabajo. En esas circunstancias, el comedor comunitario Los Duendes del Parque, ubicado en 166 entre 42 y 43, fue un sostén fundamental. Dante menciona especialmente a Carolina Segovia, referente del espacio, que durante años les acercó alimentos y mercadería. “Nos ha salvado muchas veces”, agradece.

Dante integra la primera generación de su familia en llegar a la universidad. Para él, terminar la carrera representa mucho más que una meta individual: es una posibilidad de cambiar las condiciones de vida de todos.

No reniega del trabajo temprano. Al contrario, considera que le enseñó a administrar el dinero, organizar sus horarios y asumir responsabilidades. Pero también sabe que no todos cuentan con las mismas posibilidades para sostener la escuela y que el esfuerzo individual no alcanza cuando las obligaciones se acumulan.

Por eso, cuando habla con otros jóvenes, insiste en que no abandonen sus estudios y que busquen alternativas para emprender. “Siempre miro para adelante. Les digo a los chicos que emprendan, que sigan, que no dejen de estudiar. Es difícil, pero se puede”.

En diez años se imagina con la carrera terminada y con su familia en una situación mejor. También sueña con ayudar a construir una casa de material en el terreno donde hoy está la vivienda de madera. Por ahora, incluso una bicicleta sería una ayuda concreta: la que tenía se la robaron y, con sus dos trabajos, muchas veces tiene que hacer los trayectos caminando. Su celular es: 2213648705