Integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata protagonizaron un emotivo homenaje en el Cementerio de Darwin, donde dejaron una camiseta de la Selección argentina firmada por Lionel Messi como ofrenda a los soldados que murieron durante la guerra de 1982.

La prenda, una réplica de la camiseta que utilizó el capitán argentino durante el partido frente a Inglaterra, fue enviada especialmente por la Selección. Los excombatientes la trasladaron hasta las islas y la depositaron junto a las tumbas de sus compañeros caídos.

“En este lugar tan emblemático para los excombatientes, como es el Cementerio de Darwin, donde descansan los únicos héroes de esta guerra, que son nuestros compañeros caídos”, expresó uno de los integrantes del Cecim en un mensaje grabado desde Malvinas.

Durante el homenaje, también destacó el gesto de los futbolistas argentinos de exhibir la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” y lo calificó como un “acto increíblemente valiente”.

Desde el Cecim agradecieron a quienes hicieron posible la ofrenda, entre ellos el platense Luis Martín preparador físico de la selección y los trabajadores del área de utilería de la Selección, que se encargaron de enviar la camiseta.

No se trata del primer acercamiento entre los ex combatientes y la Selección, tras el mundial el Cecim recibió la visita de Luis Martín y Juan Tamone, los preparadores físicos llevaron la medalla obtenida en la competencia hasta la institución.