Excombatientes de La Plata volvieron a las Malvinas: "Les debíamos una visita a los compañeros"

Exsoldados conscriptos que combatieron durante la Guerra de Malvinas y que prestaron servicio en unidades con asiento en La Plata y en el Rompehielos ARA Almirante Irízar regresaron este septiembre a las islas en el marco de un viaje humanitario organizado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata.

El contingente estuvo integrado por Daniel Barsellini, Héctor Correia, José Luis García, Marcelo Lanatta, Alejandro Villanueva, Carlos Varde, Fernando Marino, Marcelo Martínez y Fabián Passaro, quienes emprendieron el viaje desde Aeroparque. El recorrido incluyó escalas en Santiago de Chile, Punta Arenas y Río Gallegos, antes de arribar a la base militar de Monte Agradable, ya en territorio isleño.

El regreso a Malvinas se encuentra respaldado por una política que lleva casi dos décadas. El viaje se enmarca en un convenio firmado en 2007 entre el CECIM La Plata y la Municipalidad de La Plata, refrendado por el intendente Julio Alak, que contempla un subsidio específico para este tipo de recorridos de carácter humanitario.

Uno de los primeros momentos del viaje estuvo marcado por la emoción y la memoria. Los excombatientes visitaron el Cementerio de Darwin, donde rindieron homenaje a los soldados argentinos que permanecen enterrados allí, en las 230 tumbas que conforman el predio.

Para el CECIM, la visita tiene además una importancia que trasciende el homenaje. Durante años, 122 tumbas permanecieron identificadas como NN, hasta que una acción judicial impulsada por la organización junto a familiares de la provincia del Chaco contribuyó a poner en marcha un proceso para determinar la identidad de los soldados.

El reclamo judicial presentado en 2011 derivó posteriormente en el Plan Proyecto Humanitario de la Cruz Roja Internacional, que permitió avanzar en la identificación de los restos. Para el CECIM, aquel proceso significó un paso fundamental en el derecho a la verdad y a la identidad de los soldados argentinos caídos durante la guerra.

El recorrido de los excombatientes también contempla el regreso a distintos puntos donde estuvieron desplegados durante 1982. Entre ellos se encuentran las posiciones defensivas ubicadas alrededor de Puerto Argentino, además de lugares emblemáticos del conflicto como Monte Longdon y las posiciones vinculadas al Regimiento 7.

Otro de los puntos observados durante el recorrido es la presencia militar británica en las islas. Desde el CECIM remarcan que alrededor de 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas británicas permanecen actualmente en el archipiélago y consideran esa presencia como una expresión de la ocupación que, según su postura, continúa vigente a 44 años de la guerra.