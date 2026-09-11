Excombatientes platenses vuelven a Malvinas en medio de la tensión

Nueve excombatientes platenses partirán hoy rumbo a las Islas Malvinas. Se trata del primer contingente de un total de 16 exsoldados de La Plata que durante 2026 tendrán la posibilidad de regresar al archipiélago, en el marco del segundo año consecutivo de cumplimiento de la ordenanza de viajes humanitarios para veteranos de la Guerra.

El viaje se produce en un contexto de tensión bilateral entre Argentina y el Reino Unido por la causa Malvinas. En los últimos días, el presidente Javier Milei volvió a plantear el reclamo argentino por la soberanía de las islas y anunció sanciones para las compañías que extraigan o intenten extraer recursos naturales del archipiélago y sus aguas territoriales.

El regreso a las islas

Los nueve excombatientes que integran el contingente formaron parte de distintas unidades militares que tenían asiento en La Plata durante la Guerra de Malvinas y de la dotación del rompehielos ARA Almirante Irízar. Durante su estadía recorrerán distintos lugares de las islas y permanecerán allí durante una semana, desde mañana hasta el sábado 19 de septiembre.

Antes de partir rumbo a Malvinas, serán despedidos este viernes en un acto que se realizará a las 16 en la Empresa de Transporte 9 de Julio SAT, situada en 31 y 513. Allí compartirán el encuentro con directivos y trabajadores de la firma, que facilitará los traslados del contingente de ida y vuelta a los aeropuertos.

Según se indicó desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, para algunos de los soldados que combatieron el viaje tendrá un significado especial. “Es la primera vez desde 1982 que regresan al alchipiélago”, se indicó.

A su vez, la entidad que nuclea a los excombatientes platenses destacó el apoyo de la Empresa de Transporte 9 de Julio SAT, que se encargará de los traslados. También valoró el acompañamiento de las autoridades y el personal de la firma, que participarán del acto de despedida.

En ese sentido, desde el CECIM señalaron que “el encuentro forma parte de la reivindicación permanente de nuestra Soberanía en Malvinas, Georgias e Islas del Atlántico Sur y sus espacios marítimos correspondientes”.

La vuelta de los viajes

El viaje se realiza a partir del convenio firmado entre la Municipalidad de La Plata y el CECIM, que establece un subsidio para afrontar los gastos de los viajes de carácter humanitario a las islas.

El beneficio alcanza a personas nacidas en La Plata y con domicilio en la Ciudad desde al menos cinco años antes de la firma del acuerdo, que acrediten su condición de exsoldados conscriptos o civiles que participaron de las acciones bélicas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, en el denominado Teatro de Operaciones Malvinas.

El convenio fue firmado el 2 de abril de 2007, durante la intendencia de Julio Alak. La Plata fue una de las primeras ciudades del país en establecer un mecanismo para facilitar el regreso de los excombatientes a las islas. Con el tiempo, la iniciativa fue replicada en otras ciudades y provincias.

Pero el programa tuvo luego un largo paréntesis. Entre 2015 y 2023, durante la gestión del intendente Julio Garro, la ordenanza dejó de aplicarse y los veteranos platenses no pudieron acceder a los viajes previstos por el acuerdo.

Un contiengente voló a las Islas en 2025 y dejó un banderín de la Selección de fútbol en el cementerio de Darwin. Ese gesto tomó trascendencia antes del partido del Mundial entre Argentina e Inglaterra. Como corolario de días intensos, la Selección mostró en la cancha un trapo que decía “Las Malvinas son Argentinas”.

La escena ante el mundo del fútbol subió el tema en la agenda política internacional.

El regreso de la iniciativa fue anunciado por Alak el 2 de abril del año pasado, durante el acto por el aniversario de la Guerra realizado en la Plaza Islas Malvinas. El intendente confirmó la decisión de volver a cumplir la ordenanza 10.260, que ratifica el convenio con el CECIM La Plata.

El contingente que parte ahora será el primero de 2026 y estará integrado por nueve excombatientes. Otros siete tendrán la posibilidad de viajar durante el año.