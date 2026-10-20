ExComercial: llaman a un abrazo simbólico

Un sector de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº 31 de La Plata realizará este martes, a las 12.30, un abrazo simbólico frente al edificio de calle 46 entre 2 y diagonal 80 para reclamar garantías de seguridad, tras el incendio del miércoles pasado que dañó parte de las instalaciones y obligó a evacuar a alumnos, docentes y directivos.

La convocatoria impulsada por el equipo docente del ex Comercial General San Martín, se da luego de que las clases retomaran su actividad presencial, mientras los educadores piden certezas sobre los riesgos que podría presentar el inmueble.

El fuego se desató el 14 de octubre en un sector contiguo al salón de actos y generó una importante columna de humo. Según se informó, las tareas posteriores incluyeron la limpieza de los espacios afectados y el aislamiento del depósito donde se habría iniciado el siniestro.

Asimismo, los docentes solicitaron certificados e informes profesionales que descarten riesgos estructurales, eléctricos, ambientales o tóxicos. También reclaman protocolos de evacuación y prevención con intervención de especialistas. Mientras tanto, manifestaron su disposición a sostener la continuidad pedagógica mediante alternativas como la modalidad virtual.