Exigen la reparación urgente de luminarias por inseguridad en la zona del Club Alberti

Vecinos de 27 entre 37 y 38 manifestaron su profunda preocupación ante la falta de iluminación pública en la cuadra, puntualmente por una luminaria quemada hace meses en la esquina de 27 y 37. Néstor Antonio Gómez, residente afectado de la zona, advirtió que la oscuridad total convirtió al sector en una "boca de lobo", potenciando los reiterados hechos de inseguridad que azotan al barrio y dejando desprotegidos a los ciudadanos que transitan durante la noche.

La mayor preocupación de la comunidad radica en el peligro al que están expuestos los decenas de niños y jóvenes que asisten diariamente al histórico Club Alberti. "Al finalizar las actividades deportivas nocturnas, los chicos deben salir a una calle completamente a oscuras, quedando vulnerables a robos y arrebatos en un área ya catalogada como conflictiva por los propios habitantes", aseguran.

A pesar de haber efectuado reiterados reclamos formales a la línea de atención vecinal 147, los damnificados sostienen que hasta el momento no obtuvieron ninguna respuesta ni solución por parte de las autoridades municipales. Por este motivo, exigen una pronta resolución oficial "antes de que ocurra un hecho delictivo de mayor gravedad en el vecindario".