Explosiones, bombos y fuegos artificiales: los pre-egresados coparon Plaza Moreno

Los vecinos de la zona céntrica de La Plata se despertaron este viernes con ruidos de pirotecnia, cánticos, bombos y gritos de estudiantes que celebraron el tradicional festejo de los últimos años de la secundaria. Hubo una importante concentración de jóvenes en las inmediaciones de Plaza Moreno y, hasta el momento, no se registraban cortes de tránsito.

La madrugada de este viernes 13 de noviembre tuvo un despertar particular para los vecinos que viven en las inmediaciones de Plaza Moreno. Explosiones, fuegos artificiales, bombos y gritos irrumpieron en la tranquilidad de la zona céntrica de La Plata por el festejo de los estudiantes que transitan sus últimos años de la secundaria.

Desde las primeras horas de la mañana, grupos de adolescentes comenzaron a concentrarse en el tradicional punto de encuentro de la ciudad para celebrar el cierre de una etapa escolar. Con cánticos, música, redoblantes y pirotecnia, los jóvenes protagonizaron una celebración que se hizo sentir en varias cuadras del centro.

La postal incluyó una importante cantidad de estudiantes reunidos sobre las inmediaciones de la plaza, mientras una densa columna de humo se elevaba sobre la zona y podía observarse desde distintos sectores. También se registraba movimiento de vehículos y circulación de personas en los alrededores.

El festejo volvió a convertir a Plaza Moreno en uno de los puntos de encuentro elegidos por los estudiantes platenses para compartir una de las últimas celebraciones de su etapa secundaria.

En cuanto al tránsito, hasta el momento no se habían informado cortes en las calles cercanas, aunque la concentración de jóvenes y la presencia de vehículos generaban un movimiento particular en el sector.