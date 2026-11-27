La cátedra Lenguaje de los Nuevos Medios (Facultad de Artes, UNLP) y la Colectividad Helénica y Platón de Berisso presentarán “Mitos griegos en clave aumentada”, una muestra donde historias de la mitología griega cobran vida a través de proyecciones y sonido. La exposición reúne diez instalaciones interactivas desarrolladas por estudiantes. Se realizará este sábado 28 de noviembre, de 18 a 21, en la Colectividad Helénica y Platón de Berisso, Calle 8 N° 4202, entre 164 y 165).

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