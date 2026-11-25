Este jueves 26 de noviembre a las 18 se inaugurará en la Sala 3 del Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (Macla), en el Pasaje Dardo Rocha de 50 entre 6 y 7, la muestra de Comercios Familiares Históricos, una propuesta que recupera los oficios, las historias y las generaciones que construyen la identidad platense.

La exposición es impulsada de manera conjunta por el proyecto Comercios Familiares Históricos (CFH), la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el Macla, la Municipalidad de La Plata y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Enmarcada en los ejes de cultura y patrimonio, la iniciativa busca poner en valor el legado de los locales tradicionales de la ciudad, destacando la continuidad de los emprendimientos familiares que marcaron la vida cotidiana, social y comercial de los barrios a lo largo de distintas décadas.

Este año, el espacio recibió declaraciones de Interés Legislativo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado Provincial. Además, el municipio impulsó el sello “Talentos Productivos - Comercios Familiares Históricos” para negocios familiares con más de 50 años ininterrumpidos.