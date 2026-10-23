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La Región

Extienden la inscripción a los colegios

Por Redacción

La prosecretaría de Pregrado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) informó que se prorrogó hasta el martes 27 (vencía este viernes 23) la fecha límite de inscripción para ingresar a los colegios de enseñanza pre-universitaria en el ciclo lectivo 2027. Los interesados deberán efectuar una inscripción en el sistema SIPECU, ingresando en la página web: www.ingreso-colegios.unlp.edu.ar . Desde el rectorado se informó que la decisión se adoptó a raíz de un problema técnico que afectó el proceso en una de las jornadas del periodo fijado originalmente. El sorteo se realizará el 3 de noviembre, desde las 9 en la Sala del Consejo Superior (7 entre 47 y 48).

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