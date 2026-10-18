Extravió en el 202 los regalos del Día de la Madre y ahora busca recuperarlos

Una vecina afronta horas de tristeza tras dejar olvidadas las compras para el Día de la Madre a bordo de una unidad de la Línea 202. El percance ocurrió este último sábado cerca de las 18.30 horas, momento en el cual la mujer descendió de un colectivo del ramal Gx34, identificado con letrero blanco, en la intersección de las arterias 128 y 60.

La joven explicó que sus pertenencias quedaron dentro de un envoltorio blanco con una franja oscura. En su interior había varios presentes, entre los cuales figura un reloj de réplica.

El lamento mayor de la pasajera radica en el enorme esfuerzo económico depositado en esta fecha, puesto que utilizó sus últimos fondos disponibles para adquirir estos artículos.

Quienes tengan información precisa sobre estos elementos pueden comunicarse de forma directa al teléfono 221-6003323.