Facundo Cabral (1937-2011) nació en La Plata y siempre sintió, como poeta y cantautor, que pertenecía a todos los sitios del universo y a todas las culturas y sentimientos humanos. Todo un signo de superación y madurez para quien fue alumbrado en un hogar en donde la pobreza condicionaba los días y las noches. Durmió en esa cuna de hambre, pero se convertiría, con una guitarra y muchos libros leídos, en millonario de vivencias solidarias.

Autor de su inmortal composición “No soy de aquí, ni soy de allá”, a lo largo de su consagrada vida de cantante llevó y rescató canciones, recitó junto a ellas relatos y reflexiones que lo habían hecho merecedor de un galardón de la Unesco, que lo declaró Mensajero Mundial de la Paz.

Y acaso, como un sarcasmo inesperado e injusto de la vida, murió el 9 de julio de 2011 a balazos en la ciudad de Guatemala, víctima de un atentado que no era contra él sino contra el empresario Henry Fariñas, que lo llevaba al aeropuerto al concluir una de sus múltiples giras internacionales.

UN JUGLAR

La rica identidad de Cabral seguiría mereciendo una serie de estudios tan diversa como las múltiples facetas que presentó. De sí mismo solía decir que no era cantante, ni poeta, ni filósofo. Prefería definirse como un juglar, uno de aquellos artistas errantes de la Edad Media que recorrían pueblos y ciudades contando historias, transmitiendo enseñanzas y convirtiendo la palabra en una forma de encuentro.

Y algo de esa definición resumía su propia existencia: un hombre que pasó de una infancia atravesada por la pobreza y el desamparo a recorrer escenarios de todo el mundo, acompañado apenas por una guitarra, un puñado de canciones y una particular manera de mirar la vida.

Aunque su trayectoria artística lo llevó a establecerse en distintos países y a convertirse en una figura internacional, su historia comenzó en La Plata. Aquí nació con el nombre de Rodolfo Enrique Cabral Camiña, en circunstancias que él mismo reconstruiría muchas veces a lo largo de su carrera. Según sus relatos, llegó al mundo en una calle de la Ciudad, después de que su padre abandonara a la familia pocos días antes de su nacimiento.

Su madre, Sara, quedó sola con siete hijos y una situación económica desesperante. Durante un tiempo encontró refugio en la casa de su propio padre, hasta que también debió abandonar aquella vivienda.

El futuro artista pasó con su familia por Berisso y más tarde se trasladó al extremo sur del país, a Tierra del Fuego. Aquellos años de dificultades fueron decisivos para la construcción del personaje que Cabral desarrollaría sobre los escenarios: un hombre que hablaba del dolor sin renunciar al humor, de la pobreza sin idealizarla y de la libertad como una conquista personal.

EL VIAJE A LA PLATA

Entre las numerosas historias que Cabral contaba sobre su infancia, una de las más conocidas tenía como escenario nuevamente a La Plata. Según su propio relato, cuando tenía apenas nueve años escapó de su casa en Tierra del Fuego y emprendió un largo recorrido hasta Buenos Aires. Su propósito era encontrar a Juan Domingo Perón y pedirle trabajo para su madre. Al enterarse de que el presidente y Eva Perón visitarían La Plata, viajó hasta la ciudad con la esperanza de acercarse a ellos.

Cabral aseguraba que consiguió hablar con el mandatario frente a la Catedral, en Plaza Moreno, y que Eva Perón intervino para ayudar a su familia. Siempre según esa versión, su madre obtuvo un empleo en Tandil, ciudad a la que se trasladaron posteriormente.

La lectura, que hasta entonces había ocupado un lugar secundario en su vida, se convirtió en una herramienta fundamental. Comenzó a acercarse a escritores, pensadores y tradiciones filosóficas y religiosas que más adelante alimentarían sus canciones y monólogos.

LAS PRESENTACIONES

Sus espectáculos escapaban de las categorías tradicionales. No eran simplemente recitales, pero tampoco conferencias ni funciones teatrales. Cabral conversaba con el público, relataba episodios de su vida, citaba a escritores y pensadores y utilizaba las canciones como una extensión de esas historias.

El gran salto llegó en 1970, cuando publicó “No soy de aquí ni soy de allá”, la composición que se convertiría en su obra más conocida y en una suerte de declaración de principios. Esa canción expresaba una idea que atravesaba su pensamiento: la libertad de vivir sin pertenecer a un único lugar, sin aceptar fronteras como límites de la identidad y sin quedar atado a las convenciones sociales.

Su repercusión fue extraordinaria. La obra comenzó a circular por América Latina y Europa, fue interpretada por artistas de distintas nacionalidades y terminó convertida en un clásico del repertorio popular en lengua española.

La popularidad de Facundo Cabral creció en una época marcada por los conflictos políticos y sociales de América Latina. Sus canciones incorporaban críticas a las injusticias, cuestionamientos al poder y reflexiones sobre la condición humana. Aunque muchos lo identificaban con la canción de protesta, él prefería pensar su obra como una invitación a reflexionar y transformar la realidad.

A continuación se transcribe un monólogo arquetípico de Cabral, de esos parlamentos rubricados por dulces arpegios de su guitarra en los escenarios: “Yo soy el hijo de Sara y con eso es suficiente. Además soy la peor parte de Isabel, que es mi mejor parte. Soy el cantor de un pueblo que no me pertenece; moderadamente argentino y exageradamente Cabral. Repetidor de Whitman e inventor de mí mismo; orgulloso del hambre que me tiene despierto y asombrado de ser parte de este asombroso universo. Soy un hombre que canta naturalmente entre los hombres que callan inexplicablemente. Y me acuerdo, porque la primera condición que debe tener un cantor es buena memoria. El sabio [Rabindranath] Tagore decía que cuando el hombre trabaja Dios lo respeta. Mas cuando el hombre canta, Dios lo ama”.

PREMIOS Y OBRAS

Con la llegada de la última dictadura militar argentina, en 1976, partió al exilio y se estableció en México. Allí encontró un público especialmente receptivo a su propuesta y desarrolló una intensa actividad artística que lo llevó a recorrer numerosos países.

La experiencia del exilio reforzó su identidad de viajero permanente. Cabral convirtió el desplazamiento en una forma de vida: pasaba largas temporadas lejos de la Argentina, recorría ciudades y acumulaba historias que después incorporaba a sus presentaciones. La Fundación Konex señala que, cuando regresó al país en 1984, ya había recorrido 159 países.

Sus espectáculos también fueron enriquecidos por encuentros con personalidades de distintos ámbitos. Conoció a figuras de la cultura, la política y la espiritualidad, entre ellas la Madre Teresa de Calcuta, a quien visitó en la India. Su pensamiento incorporó influencias de Jesucristo, Gandhi, Jorge Luis Borges, Walt Whitman y otras figuras que aparecían recurrentemente en sus reflexiones.

La dimensión espiritual se volvió cada vez más importante en sus presentaciones. Sin identificarse de manera excluyente con una institución religiosa, hablaba de Dios, la libertad, la compasión y el sentido de la existencia. Su mensaje combinaba tradiciones filosóficas diferentes y encontraba puntos de contacto entre ellas.

En 1984 regresó a la Argentina y protagonizó un recital multitudinario en el Luna Park. Fue un reencuentro con el público de su país después de los años de exilio y el comienzo de una nueva etapa de actuaciones nacionales.

Tres años después, en 1987, ofreció otro recordado concierto en el estadio de Ferrocarril Oeste, una muestra de la convocatoria que había alcanzado un artista cuya propuesta se apoyaba fundamentalmente en la palabra y en la guitarra.

Entre sus álbumes figuran El carnaval del mundo, Ferrocabral, Cabralgando, Entre Dios y el Diablo, El oficio de cantor y Este es un nuevo día. Publicó libros como Conversaciones con Facundo Cabral, Salmos y Borges y yo, mientras que sus reflexiones circularon también en grabaciones y audiolibros.

Sus espectáculos fueron enriquecidos por encuentros con personalidades de distintos ámbitos