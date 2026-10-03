El representante de la Colectividad Polaca fue elegido durante una jornada que reunió a una gran cantidad de público en la Carpa del Parque Cívico. Sebastián Sproviero Bufi, de la Colectividad Albanesa, fue elegido como Vice Embajador.

La 49ª Fiesta Provincial del Inmigrante ya tiene nuevo Embajador Cultural. Facundo Trabella, representante de la Colectividad Polaca, fue elegido durante la jornada realizada en la Carpa ubicada en el Parque Cívico de Berisso.

Como Vice Embajador Cultural fue elegido Sebastián Sproviero Bufi, representante de la Colectividad Albanesa.

La elección contó con un importante acompañamiento del público, que se acercó para alentar a los distintos representantes culturales con banderas, carteles y los colores característicos de cada colectividad.

Durante la jornada, los candidatos realizaron una presentación con sus trajes típicos, compartieron unas palabras con los presentes y posteriormente ofrecieron un baile tradicional de sus respectivas colectividades.

Los jóvenes que participaron de la elección fueron Sebastián Sproviero, por Albania; Laureano Lasca, por Alemania; Facundo Krikorian, por Armenia; Nahuel Matkovic, por Croacia; Gerónimo Lamonega, por Irlanda; Facundo Trabella, por Polonia; y Simón Doubña, por Ucrania.

El jurado encargado de definir a los nuevos representantes estuvo integrado por las licenciadas en Antropología María Fernanda Alonso y Magalí Ferrari; el profesor de Danzas Luis Podestá; el profesor de Historia Martín Prato; y el coreógrafo y bailarín Emanuel Rodríguez.

El acto contó con la presencia del intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; la presidenta de la Asociación de Entidades Extranjeras (AEE), Irina Oslovsky; y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Aldana Iovanovich. También participaron funcionarios municipales, autoridades e integrantes de las colectividades, familiares y allegados.

En la ceremonia también estuvieron presentes quienes ocuparon hasta ese momento los cargos de Embajador y Vice Embajador Cultural, Germán Céspedes y Thiago Monzón Spadafora, respectivamente. Ambos realizaron el baile típico con el que habían sido consagrados durante la edición anterior.

La jornada continuó con la presentación de la Colectividad Caboverdeana, que puso música y baile a la celebración.

La Fiesta Provincial del Inmigrante es organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras, con el auspicio de la Municipalidad de Berisso.

Cómo continúa la Fiesta del Inmigrante

Las actividades continuarán este sábado 4 desde las 12, con el Festival de Colectividades, el Patio Gastronómico y el Paseo de Artesanos en la Carpa Central, ubicada sobre avenida Montevideo entre 10 y 11.

A las 20 se realizará la elección de la Embajadora Cultural.

En tanto, el domingo 5 desde las 12 continuará el Festival de Colectividades junto con el Patio Gastronómico y el Paseo de Artesanos. A las 16 se llevará adelante la presentación de los Representantes Culturales Infantiles.