Fallas en el suministro eléctrico dejaron a oscuras a varios sectores del Centro

Una vez más, los cortes de luz alteraron la rutina de los vecinos de La Plata. Esta vez, los inconvenientes afectaron a usuarios de distintos sectores del casco urbano, que comenzaron las primeras horas del miércoles sin suministro eléctrico.

Según denunciaron los vecinos a este diario, los problemas comenzaron el martes por la noche y se extendieron hasta la madrugada del miércoles, con distintos puntos de la zona afectados. “Es una boca de lobo, no se puede salir a la calle”, señaló preocupado un frentista.

Entre los sectores afectados se mencionaron el área comprendida desde diagonal 74 hacia Plaza Italia y parte de la zona de avenida 44 hacia calle 32. También se registraron interrupciones en las inmediaciones de diagonal 80 y calle 2.

“Es un peligro la calle. Hay personas volviendo de sus trabajos y gente que llega desde Capital por la visita del Papa y está todo a oscuras”, relató otro frentista que se contactó con este medio.

A la falta de suministro se sumó el malestar por la ausencia de respuestas de la empresa. “Hicimos los reclamos, pero Edelap no responde. No puede ser que siempre pase lo mismo”, cuestionó otro vecino.

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