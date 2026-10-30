Falsa versión de demolición de la Gruta del Bosque de La Plata: qué obras encaran

Frente a versiones que el municipio platense tilda como "falsas" por una supuesta demolición de la Gruta del Bosque de La Plata, se dio a conocer el cronograma de las obras que se están llevando a cabo por estos días en ese sitio emblemático de nuestra ciudad. Fuentes comunales salieron al cruce de los rumores y confirmaron el plan de trabajos. Según pudo saber EL DIA, se están realizando tareas de limpieza con hidrolavadoras, como así también se cubren los huecos existentes por el deterioro que sufrió en los últimos años, producto del paso del tiempo y del vandalismo.

Por otro lado, se informó que en la parte inferior de la Gruta se tuvo que hacer un pequeño arreglo por un caño que perdía agua. Ya se había dado cuenta de que se cerraron los antiguos baños y se proyectaba la construcción de nuevas instalaciones sanitarias en otra ubicación, mientras se avanza en la recuperación de senderos mediante la reutilización de materiales retirados de otros sectores.

De esta forma, desde la Comuna buscan acelerar los tiempos para tenerla en óptimas condiciones lo antes posible, con el objetivo de que los vecinos la puedan volver a disfrutar.

Puesta en valor del Paseo del Bosque

Tal como se viene informando, estas obras se enmarcan dentro de la puesta en valor del Paseo del Bosque, que incluye mejoras en la infraestructura y el acondicionamiento de distintos sectores para optimizar las condiciones de uso y circulación. Los trabajos contemplan la incorporación de nuevos ejemplares arbóreos en los sectores que lo requieran y la siembra de césped en las superficies intervenidas, con el propósito de recuperar y acondicionar el entorno natural.

En paralelo, se procedió a la demolición de los puestos gastronómicos con concesiones vencidas y al retiro de parrillas deterioradas, juegos y mobiliario en mal estado para liberar espacio, recuperar sectores y mejorar las condiciones generales del predio. Las acciones incluyen, además, la limpieza del mobiliario y de la infraestructura de uso común, la nivelación del terreno y el mantenimiento de plantas, entre otras tareas. Conjuntamente, la intervención prevé la repotenciación de las instalaciones eléctricas y el reemplazo de mobiliario deteriorado.

Cabe recordar que, como parte del Plan de Recuperación del Espacio Público, ya se pusieron en valor las plazas San Martín, Rocha, Italia, España, del Perú, Juan Manuel de Rosas, Copacabana y de la Madre. Además, se intervino el Parque San Martín y evoluciona la puesta en valor de Parque Saavedra, entre otras ejecuciones.